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Haberler Magazin Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin ile Sultan'ı Türkan Şoray yıllar sonra bir arada!

Yeşilçam'ın ünlü jönü Ahmet Mekin ile Sultan'ı Türkan Şoray yıllar sonra bir arada!

Türk sinemasının unutulmaz filmi "Selvi Boylum Al Yazmalım" oyuncuları Cemşit ve Asya karakterlerine hayat veren yeşilçamın gözde oyuncuları Ahmet Mekin ve Türkan Şoray yıllar sonra bir araya geldi. Sevgi emektir repliğiyle yıllarca hafızalarda yer edinen filmin başrolleri Bandırma Cumhuriyet meydanındaki söyleşide bir araya gelerek hasret giderdi.

26.09.2022, 11:39 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 11:54

Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini oynadığı "Selvi Boylum Al Yazmalım", Türk sinemasının kült filmlerinden biri olarak gönüllere taht kurdu.

Yeşilçam’ın ünlü jönü Ahmet Mekin ile sultan’ı Türkan Şoray yıllar sonra bir arada!

"Sevgi emektir" repliğiyle yıllar boyu hafızalarda yer edinen yapımda Cemşit ve Asya karakterini oynayan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi.

Yeşilçam’ın ünlü jönü Ahmet Mekin ile sultan’ı Türkan Şoray yıllar sonra bir arada!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesinin düzenlediği kitap günlerine konuk olan ünlü sanatçılar yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Yeşilçam’ın ünlü jönü Ahmet Mekin ile sultan’ı Türkan Şoray yıllar sonra bir arada!

"4. Kitap Günleri" etkinliğinin açılışına katılan ikili ilk olarak Bandırma Cumhuriyet meydanında söyleşi düzenlendi.

Yeşilçam’ın ünlü jönü Ahmet Mekin ile sultan’ı Türkan Şoray yıllar sonra bir arada!

Ardından kurdele kesilmesiyle kitap stantlarının açılışını yapan usta sanatçıların keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

Yeşilçam’ın ünlü jönü Ahmet Mekin ile sultan’ı Türkan Şoray yıllar sonra bir arada!

Büyük bir coşkuyla karşılanan usta isimlere Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yağlı boya Bandırma vapuru simgeli tablo hediye etti.

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