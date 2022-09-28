  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Ünlü futbolcusu Gerard Pique'nin dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'yı aldatması sonrası ikili yollarını ayırmıştı. Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın şimdilerde Real Madrid efsanevi oyuncusu Iker Casillas ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

28.09.2022, 14:47 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022, 14:48

Barcelona'nın efsane ismi Gerard Pique olan birlikteliğini sonlandıran Grammy ödüllü şarkıcı Shakira'nın, bir başka dünyaca ünlü futbol efsanesiyle birlikte olduğu öne sürüldü.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

SHAKIRA, CASILLAS İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI!

Pique ile olan 12 yıllık birlikteliğini sonlandıran Shakira'nın kendisi gibi skandal bir ayrılık yaşayan Iker Casillas ile beraber olduğu iddia edildi.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

TNG News'te yer alan habere göre eski iş ortağının eski iş arkadaşlarından biri olan Iker Casillas ile romantik bir ilişki yaşamaya başlayan Shakira'nın bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Iker Casillas'ın geçtiğimiz aylarda televizyon sunucusu Sara Carbonero ile olan evliliğini sonlandırması bu iddiaları güçlendirdi.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Son dönemde skandal ayrılıklar yaşayan iki ismin adının birlikte anılması büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Son dönemde sosyal medyada daha aktif olan Casillas'ın Shakira'yı Instagram'dan takip etmeye başlaması da iddialara farklı bir boyut kattı.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Shakira'nın Casillas'ı henüz Instagram'dan takip etmemesi dikkat çekerken, her iki isim de bu iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Shakira, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada anne olmanın müzik kariyerine olan etkisinden bahsetti.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Kolombiyalı şarkıcı, Pique ile olan birlikteliğinden doğan çocukları için müzik kariyerini geri plana ittiğini ve ailesi için fedakarlıktan kaçınmadığını söylemişti.

Shakira Real Madrid efsanesiyle aşk yaşamaya başladı

Shakira ile Gerard Pique, geçtiğimiz haziran ayında 12 yıllık ilişkilerine resmen son verdiklerini açıklamışlardı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA