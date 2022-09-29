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Haberler Magazin Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu bir süredir beraber olduğu Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile dünyaevine girdi. 51 yaşındaki oyuncu, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

29.09.2022, 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 09:02

Bir döneme damga vuran 'Yarım Elma' dizisiyle yıldızı parlayan Günay Karacaoğlu, şimdilerde bir filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

Günay Karacaoğlu, üçüncü kez nikâh masasına oturdu.

Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

"EVET' DEDİM"

51 yaşındaki Karacaoğlu, Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile hayatını birleştirdi. Ünlü isim, sürpriz nikahın fotoğraflarını; "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi 'evet' dedim" notuyla Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

ESKİ EŞTEN YORUM

Karacaoğlu'nun eski eşi ve kızının babası Şevket Çoruh da meslektaşının nikâh fotoğraflarına; "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunu yaptı.

Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

ÇORUH İLE EVLİLİĞİNDEN BİR KIZI VAR

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.

Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

2018'de Özge Turna ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Şevket Çoruh, 2020'de ikinci kez baba olmuştu.

Günay Karacaoğlu dünyaevine girdi

Öte yandan Günay Karacaoğlu, ikinci evliliğini de 2008-2010 arasında yapımcı Cengiz Çağatay ile yapmıştı.

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