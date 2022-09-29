Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılık nedeni belli oldu

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 4.5 ay gibi kısa bir sürede evliliklerini noktalama kararı alması gündemden düşmüyor. Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıktı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 4.5 ay gibi kısa bir sürede evliliklerini noktalama kararı alması gündemden düşmüyor. Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıktı.
MURDA'YA SARILMASI OLAY OLDU
Milliyet'in haberine göre; Öte yandan Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'den ayrılma sebeplerinden biri daha ortaya çıktı. Sahne kıyafetlerine karıştığını dilekçesinde belirten şarkıcının, asıl krizin düet yaptığı Murda'yla 'İmdat' klibinde sarılmasıyla yaşandığını söylediği iddia edildi.
"NASIL SARILIRSIN? EVLİSİN"
İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşuluyor. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya karar verdiği ve dava açtığı iddia edildi.
TARİH BELLİ OLDU
Hadise'nin açtığı boşanma davasının tarihi belli olmuştu. Cuma günü saat 16:00'da Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde çiftin boşanma davası görülecek.
Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler'e avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.
SANAT HAYATINI KISITLADI
Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlatıldı.
Dinçerler'in şarkıcı Hadise'nin sanat hayatına yönelik kıskançlıktan doğan kısıtlamalarda bulunmaya başladığı belirtilerek ''Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkilim Hadise'yi oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır'' denilmişti.
HADİSE TALEPTE BULUNMADI
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in arasındaki uyumsuzluklar kendini belli etmeye başladığında ayrı yaşamaya başladıkları ve evlilikleri fiilen son bulduğu belirtilen dilekçede, ''Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir'' denilmişti. Hadise'nin hiçbir maddi manevi tazminat talebinde bulunmazken Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takı ve ziynet eşyalarının kendisine verilmesini istediği ortaya çıkmıştı.
BOŞANMA TARİHLERİ BELLİ OLDU
Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne dava açan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma tarihleri belli oldu. Cuma günü saat 16:00'da ikilinin davası görülecek. Bir kişinin şahitlik edeceği boşanma davasında Hadise ve Mehmet Dinçerler'in katılıp katılmayacağı kesin değil. Tarafların boşanma şartlarında anlaştıkları öğrenildi.