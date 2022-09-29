Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılık nedeni belli oldu

HADİSE TALEPTE BULUNMADI

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in arasındaki uyumsuzluklar kendini belli etmeye başladığında ayrı yaşamaya başladıkları ve evlilikleri fiilen son bulduğu belirtilen dilekçede, ''Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir'' denilmişti. Hadise'nin hiçbir maddi manevi tazminat talebinde bulunmazken Mehmet Dinçerler'in düğünde takılan takı ve ziynet eşyalarının kendisine verilmesini istediği ortaya çıkmıştı.