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Mesut Özil'den ailesine milyonluk jest

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Kızları Ela'yı kucaklarına alan çiftten Mesut Özil, ailesine büyük bir jest yaptı. İşte Mesut Özil'in yaptığı milyonluk jest...

30.09.2022, 10:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 11:01

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuştu.

Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını "Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notuyla paylaşmıştı.

Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağdı.

Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Özil, yeni anne olan eşine ve kızlarına güzel bir jest yaptı.

Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Kesenin azğını açan ünlü futbolcu, ailesi için özel minibüs yaptırdı.

Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Özil, kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VIP minibüs aldı.

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