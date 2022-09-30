Mesut Özil’den ailesine milyonluk jest

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuştu.
Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurdu.
Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını "Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notuyla paylaşmıştı.
Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağdı.
Özil, yeni anne olan eşine ve kızlarına güzel bir jest yaptı.
Kesenin azğını açan ünlü futbolcu, ailesi için özel minibüs yaptırdı.
Özil, kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VIP minibüs aldı.