Didem Soydan değiştirdiği imajıyla dikkat çekti

Soydan; takipçilerini ikiye bölen ve kiminin sarıya geri dönmesini, kiminin de böyle kalmasını söylediği yorumlar üzerine ise Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Selam. Mini hatırlatma: Modellik icra edildiği ilk günden beri markalar ve çekimler için saç, kaş, tırnak, stil değişikliğine gidilir. İlk defa saçı değişen bir model görmediğinizi umuyorum. Velev ki bir ilki yaşıyorsunuz; ben haber edene kadar sığınaklarınızdan çıkmayın, köyünüzü terk etmeyin lütfen."