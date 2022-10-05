  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk geçtiğimiz yıl iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikah masasına oturmuştu. Tuğba Özerk, geçtiğimiz haftalarda ise sosyal medya hesabından kötü haberi duyurmuş ve eşiyle yollarını ayıracaklarını açıklamıştı. İkili, bugün anlaşmalı bir şekilde tek celsede boşandı.

DHA

05.10.2022, 12:22 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022, 12:23

Şarkıcı Tuğba Özerk, 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlendiği iş adamı Gökmen Tanaçar ile geçtiğimiz eylül ayında boşanacaklarını duyurmuştu.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı Boşanma davası bugün İstanbul 5. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Mahkeme, tarafların anlaşmalı şekilde boşanmak için mahkemeye başvurduklarını belirtti.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler. Taraflar birbirinden nafaka ve tazminat talebinde bulunmadı.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Şarkıcı Tuğba Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabii ki, hiç kimse istemezdi böyle bir şey, yapacak bir şey yok.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Karşılıklı bir talebimiz olmadı" ifadelerini kullandı. Özerk ayrıca, ihanet iddiasını da yalanlayarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" dedi.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Özerk'in avukatı, "Tuğba Hanım ve Gökmen Bey hiçbir nafaka talebi, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar" şeklinde konuştu.

Evlilikleri bir yıl sürdü! Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Gökmen Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmadı. Tanaçar'ın avukatı ise "Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü. Anlaşamadılar, ikisi için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA