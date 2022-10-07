Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara vefat etti

Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.
Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.
İsmail İncekara kimdir, neden öldü? İsmail İncekara, Deli Yürek; Barda, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi yapımlarda da rol almıştı. Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu.
Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.
İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?
İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.
İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.
"YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
2000-2001 sezonunda yardımcı rolde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" dalında "Afife Tiyatro Ödülü"nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.
"Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı sinema filmleri, "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek", "Hayat Bağları" adlı diziler ise yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.
İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman
Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 – Toufik
Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009
Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim