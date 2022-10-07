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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara vefat etti

Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara vefat etti

Kurtlar Vadisi dizisindeki İplikçi Nedim karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu İsmail İncekara'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu 72 yaşında hayata veda etti. Peki İsmail İncekara kimdir? Kurtlar Vadisi'ndeki İplikçi Nedim'i neden öldü? İsmail İncekara'nın rol aldığı yapımlar hangileridir? İşte Kurtlar Vadisi Nedim'in hayatına ilişkin detaylar...

07.10.2022, 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022, 09:41

Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara vefat etti

İsmail İncekara kimdir, neden öldü? İsmail İncekara, Deli Yürek; Barda, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar gibi yapımlarda da rol almıştı. Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara vefat etti

Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş.Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara vefat etti

İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

İsmail İncekara, 1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara vefat etti

İncekara, ardından Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara vefat etti

"YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU" ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

2000-2001 sezonunda yardımcı rolde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" dalında "Afife Tiyatro Ödülü"nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.

"Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı sinema filmleri, "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek", "Hayat Bağları" adlı diziler ise yer aldığı çalışmalardan bazılarıdır.

Kurtlar Vadisi’nin İplikçi Nedim’i İsmail İncekara vefat etti

İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016

Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015

Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011

Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009

Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal

Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 – Toufik

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci

Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

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