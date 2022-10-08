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Haberler Magazin İdo Tatlıses'ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

İdo Tatlıses'ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Yasemin Şefkatli ile birlikteliklerini nikah masasında taçlandırmıştı. Ünlü çiftin dün evliliklerinin birinci yıl dönümüydü. İdo Tatlıses bu özel günü romantik bir paylaşımla kutladı. O paylaşıma, beğeni ve yorum yağdı.

08.10.2022, 12:13 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022, 12:15

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı. İdo'nun eşine bu jesti günlerce magazin gündeminde yer aldı.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

Günlerce konuşulan o jestin ardından bugün İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile birinci evlilik yıl dönümünü kutladı.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

İdo eşiyle fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "Eveeet bizim tam 1 yılımız doldu evliliğimizde. Allah bizi ayırmasın Kraliçem. @yaseminsefkatli Valla su gibi geçiyor seninle günler. Unutmadan Kandiliniz Mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

Derya Tuna ise kendi paylaşımının altına, "1 yıl oldu. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla nice yıldönümleriniz olsun. Sizi çok seviyorum canlarım" notunu ekledi.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

Ünlü şarkıcının yaptığı duygusal paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

Romantizmde son nokta! Sevgilisine kamyonla gül gönderen, billboardlara ilanlar vererek doğum günü kutlayanlardan sonra İdo Tatlıses de sevgisini göstermek için havalı bir yol buldu.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

Tatlıses, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı.

İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. Genç şarkıcı bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.

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