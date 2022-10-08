İdo Tatlıses’ten romantik yıl dönümü paylaşımı!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı. İdo'nun eşine bu jesti günlerce magazin gündeminde yer aldı.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı. İdo'nun eşine bu jesti günlerce magazin gündeminde yer aldı.
Günlerce konuşulan o jestin ardından bugün İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile birinci evlilik yıl dönümünü kutladı.
İdo eşiyle fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "Eveeet bizim tam 1 yılımız doldu evliliğimizde. Allah bizi ayırmasın Kraliçem. @yaseminsefkatli Valla su gibi geçiyor seninle günler. Unutmadan Kandiliniz Mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Derya Tuna ise kendi paylaşımının altına, "1 yıl oldu. Huzurla, sağlıkla, mutlulukla nice yıldönümleriniz olsun. Sizi çok seviyorum canlarım" notunu ekledi.
Ünlü şarkıcının yaptığı duygusal paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
Romantizmde son nokta! Sevgilisine kamyonla gül gönderen, billboardlara ilanlar vererek doğum günü kutlayanlardan sonra İdo Tatlıses de sevgisini göstermek için havalı bir yol buldu.
İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı.
Tatlıses, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı.
Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. Genç şarkıcı bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.