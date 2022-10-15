Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

Eda Taşpınar önceki akşam sevgilisi ile yemek yedi. Mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve çıplak ayak yürümeye başladı.
Eda Taşpınar önceki akşam sevgilisi ile yemek yedi. Mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve çıplak ayak yürümeye başladı.
Posta'nın haberine göre; Basın mensupları, "Eda Hanım ayağınıza çam parçası batabilir" uyarısı yapınca "Ben alışığım ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. "Çok sert, hiçbir şey olmaz. Ben yazlıkta bütün gün çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.
Öte yandan; Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, ünlü oyuncu sakatlığı nedeniyle veda etmek zorunda kaldığı 'Survivor 2021' yarışmasına gitmeden önce dört ay boyunca aşk yaşamıştı.
Atakan, fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldıklarını söylediği sosyetik güzelin yeni ilişkisi hakkında konuşmuştu.
"Paylaştığı pozları görmedim. Allah mesut etsin. Eda çok iyi bir insan. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Ne diyebilirim ki, inşallah mutlu olur."