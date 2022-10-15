Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

Posta'nın haberine göre; Basın mensupları, "Eda Hanım ayağınıza çam parçası batabilir" uyarısı yapınca "Ben alışığım ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. "Çok sert, hiçbir şey olmaz. Ben yazlıkta bütün gün çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.