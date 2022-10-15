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Haberler Magazin Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki akşam uzun süredir birliktelik yaşadığı yabancı sevgilisi ile bir mekan çıkışı görüntülendi. Taşpınar, bir süre sonra ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve yalın ayak yürümeye başladı. Sosyetik güzel, basın mensuplarının uyarısı üzerine ise "Ben alışığım ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. Çok sert, hiçbir şey olmaz." dedi.

15.10.2022, 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022, 12:30

Eda Taşpınar önceki akşam sevgilisi ile yemek yedi. Mekan çıkışı ayaklarını sıkan şeffaf ayakkabılarını çıkarttı ve çıplak ayak yürümeye başladı.

Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

Posta'nın haberine göre; Basın mensupları, "Eda Hanım ayağınıza çam parçası batabilir" uyarısı yapınca "Ben alışığım ayaklarımın tabanı katran gibi oldu. "Çok sert, hiçbir şey olmaz. Ben yazlıkta bütün gün çıplak ayak dolaşıyorum" dedi.

Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

Öte yandan; Eda Taşpınar ile Çağrı Atakan, ünlü oyuncu sakatlığı nedeniyle veda etmek zorunda kaldığı 'Survivor 2021' yarışmasına gitmeden önce dört ay boyunca aşk yaşamıştı.

Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

Atakan, fikir anlaşmazlığı yüzünden ayrıldıklarını söylediği sosyetik güzelin yeni ilişkisi hakkında konuşmuştu.

Eda Taşpınar yalın ayak yürüdü görenleri şaşırttı

"Paylaştığı pozları görmedim. Allah mesut etsin. Eda çok iyi bir insan. Mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Ne diyebilirim ki, inşallah mutlu olur."

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