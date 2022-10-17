  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Mine Tugay'ın gençlik sırrı!

Mine Tugay'ın gençlik sırrı!

Şimdilerde ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 44 yaşındaki oyuncu son olarak bir takipçisinden gelen "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın gençlik sırrı...

17.10.2022, 13:07 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022, 13:08

Ekranların birçok popüler dizisinde yer alan güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada da aktif bir isim.

Mine Tugay’ın gençlik sırrı!

28 Temmuz'da 44 yaşına giren Tugay, önceki gün takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Mine Tugay’ın gençlik sırrı!

Geçtiğimiz aylarda, "Yalnız değilim sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum." açıklamasında bulunan Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

Mine Tugay’ın gençlik sırrı!

"Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım.

Mine Tugay’ın gençlik sırrı!

Cildimle ilgili ise 25'li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum.

Mine Tugay’ın gençlik sırrı!

Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum." açıklamasını yaptı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA