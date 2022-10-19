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Haberler Magazin Meltem Yılmazkaya aşkını paylaştı

Meltem Yılmazkaya aşkını paylaştı

'Güldür Güldür' programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan pozlarını paylaştı. Yılmazkaya'nın bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

19.10.2022, 10:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022, 10:43

Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show'a Mehtap karakteri ile izleyici karşısına çıkan Meltem Yılmazkaya, başarılı oyunculuk performansı ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Meltem Yılmazkaya aşkını paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan Meltem Yılmazkaya, paylaşımlarına yenisini ekledi.

Meltem Yılmazkaya aşkını paylaştı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.

Meltem Yılmazkaya aşkını paylaştı

"Dünya çok parlak bir yer değil artık! Seninle boyamayı seviyorum renksiz her şeyi" notuyla paylaştı.

Meltem Yılmazkaya aşkını paylaştı

Ünlü oyuncu, müzisyen Kadir Doğan ile birlikte.

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