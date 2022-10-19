Meltem Yılmazkaya aşkını paylaştı

Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show'a Mehtap karakteri ile izleyici karşısına çıkan Meltem Yılmazkaya, başarılı oyunculuk performansı ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show'a Mehtap karakteri ile izleyici karşısına çıkan Meltem Yılmazkaya, başarılı oyunculuk performansı ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Meltem Yılmazkaya, paylaşımlarına yenisini ekledi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.
"Dünya çok parlak bir yer değil artık! Seninle boyamayı seviyorum renksiz her şeyi" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu, müzisyen Kadir Doğan ile birlikte.