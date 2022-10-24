Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

Perry, yakında çıkacak olan Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) adlı anı kitabında, "güzel ve muhteşem" Roberts'tan kendi bağımlılık sorunları ve onun için "yeterli" hissetmemesi nedeniyle ayrıldığını açıklıyor.