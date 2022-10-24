Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

Matthew Perry ve Julia Roberts, Friends'in ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak rol almasından önce arkadaş olmuş ve Nisan 1996'da ayrılana dek 6 ay çıkmıştı.
Matthew Perry ve Julia Roberts, Friends'in ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak rol almasından önce arkadaş olmuş ve Nisan 1996'da ayrılana dek 6 ay çıkmıştı.
Perry, yakında çıkacak olan Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) adlı anı kitabında, "güzel ve muhteşem" Roberts'tan kendi bağımlılık sorunları ve onun için "yeterli" hissetmemesi nedeniyle ayrıldığını açıklıyor.
Kitabın The Times tarafından yayımlanan bölümünde Perry, çift henüz yüz yüze tanışmadan önce nasıl da ilişkilerinin ilk günlerinin 1995'te faksla başladığını anımsıyor.
Perry'nin, Friends'i; Roberts'ın da Herkes Seni Seviyorum Der'i (Everybody Says I Love You) çektiği dönemde, yoğun programlarına rağmen Perry ve Roberts birbirlerine her gün "yüzlerce" faks göndermiş.
Öte yandan, 90'lı yılların ünlü dizisi Friends ile yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Matthew Perry, madde bağımlılığıyla mücadelesini anlattı.
Alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken aşırı dozdan hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
15 KEZ REHABİLİTASYON MERKEZİNE BAŞVURDU
Hayatı boyunca 15 kez rehabilitasyon merkezine başvuran Perry, "Doktorlar yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söyledi. İki hafta komada kaldım. 5 ay hastanede tedavi gördüm. Solunum makinesine bağlıydım."
"Diziyi çektiğimiz dönemde de sonrasında da rol arkadaşlarım bana hep destek oldu. Penguenler gibiydik."
24 yaşında Friends dizisinde rol almaya başladığını belirten yıldız, 9. sezon boyunca bağımlılıktan kurtulduğu bir dönem olduğunu ve En İyi Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildiğini belirtti.