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Haberler Magazin Friends'in Chanler'ından yıllar sonra gelen itiraf!

Friends'in Chanler'ından yıllar sonra gelen itiraf!

Bir döneme damgasını vuran ve hala milyonlarca kişi tarafından izlenen Friends dizisinin Chandler Bing'i ünlü oyuncu Matthew Perry, geçtiğimiz günlerde zararlı madde ve alkol bağımlılığı nedeniyle geçirdiği zor günleri anlatmıştı. Ünlü oyuncu, yakında çıkacak olan kitabında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Matthew, oyuncu Julie Roberts'tan neden ayrıldığını açıkladı.

24.10.2022, 15:02 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022, 15:05

Matthew Perry ve Julia Roberts, Friends'in ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak rol almasından önce arkadaş olmuş ve Nisan 1996'da ayrılana dek 6 ay çıkmıştı.

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

Perry, yakında çıkacak olan Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) adlı anı kitabında, "güzel ve muhteşem" Roberts'tan kendi bağımlılık sorunları ve onun için "yeterli" hissetmemesi nedeniyle ayrıldığını açıklıyor.

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

Kitabın The Times tarafından yayımlanan bölümünde Perry, çift henüz yüz yüze tanışmadan önce nasıl da ilişkilerinin ilk günlerinin 1995'te faksla başladığını anımsıyor.

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

Perry'nin, Friends'i; Roberts'ın da Herkes Seni Seviyorum Der'i (Everybody Says I Love You) çektiği dönemde, yoğun programlarına rağmen Perry ve Roberts birbirlerine her gün "yüzlerce" faks göndermiş.

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

Öte yandan, 90'lı yılların ünlü dizisi Friends ile yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Matthew Perry, madde bağımlılığıyla mücadelesini anlattı.

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

Alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle 49 yaşındayken aşırı dozdan hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

15 KEZ REHABİLİTASYON MERKEZİNE BAŞVURDU

Hayatı boyunca 15 kez rehabilitasyon merkezine başvuran Perry, "Doktorlar yüzde 2 yaşama şansım olduğunu söyledi. İki hafta komada kaldım. 5 ay hastanede tedavi gördüm. Solunum makinesine bağlıydım."

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

"Diziyi çektiğimiz dönemde de sonrasında da rol arkadaşlarım bana hep destek oldu. Penguenler gibiydik."

Friends’in Chanler’ından yıllar sonra gelen itiraf!

24 yaşında Friends dizisinde rol almaya başladığını belirten yıldız, 9. sezon boyunca bağımlılıktan kurtulduğu bir dönem olduğunu ve En İyi Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildiğini belirtti.

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