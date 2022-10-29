Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede bitmişti. İkili, duruşmaya katılmamış, avukatları temsil etmişti.
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede bitmişti. İkili, duruşmaya katılmamış, avukatları temsil etmişti.
Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımış, Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söylemişti.
Özel hayatıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Çilingiroğlu, avukatı Arca Açıkel aracılığıyla yargıya başvurup, tazminat davası açacağını duyurmuştu.
Yaklaşık bir ay önce şarkıcı Hadise'den olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, şimdi ise önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Dinçerler, mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. Kız arkadaşı ile içeride samimi bir şekilde eğlenen Dinçerler, mekandan ise tek başına çıktı.
Öte yandan Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti.
İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.