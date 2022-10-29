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Hadise'yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

Şarkıcı Hadise ile evliliklerindeki krizi aşamayarak yollarını ayıran işletmeci Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülenmişti. Zehra Çilingiroğlu haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Bu konuda sessiz kalmayı tercih eden Mehmet Dinçerler, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekana esmer bir güzelle el ele geldi.

29.10.2022, 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022, 09:45

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in beş aylık evliliği, 30 Eylül'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla tek celsede bitmişti. İkili, duruşmaya katılmamış, avukatları temsil etmişti.

Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

Mehmet Dinçerler, boşanma davası öncesi Zehra Çilingiroğlu ile Rodos'ta objektiflere yansımış, Çilingiroğlu, arkadaşlarıyla gittiği bir mekanda Dinçerler ile karşılaştığını söylemişti.

Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

Özel hayatıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Çilingiroğlu, avukatı Arca Açıkel aracılığıyla yargıya başvurup, tazminat davası açacağını duyurmuştu.

Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

Yaklaşık bir ay önce şarkıcı Hadise'den olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, şimdi ise önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi.

Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

Milliyet'te yer alan habere göre; Dinçerler, mekana Arap asıllı esmer bir güzelle el ele geldi. Kız arkadaşı ile içeride samimi bir şekilde eğlenen Dinçerler, mekandan ise tek başına çıktı.

Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

Öte yandan Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Mehmet Dinçerler ile Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain sarmaş dolaş dans etti.

Hadise’yi çabuk unuttu! Esmer güzelle görüntülendi

İkilinin o halleri ise düğüne katılanlar tarafından kayda alındı. Düğünden çıkan şarkıcı, kendisini bekleyen basın mensuplarının Mehmet Dinçerler'le ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Dinçerler de sorulara cevap vermeden hızla uzaklaştı.

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