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Haberler Magazin Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. Uzun süredir birlikte olan ünlü çiftten şimdi ise güzel haber geldi. İddiaya göre Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı.

31.10.2022, 16:46 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022, 16:47

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Haklarında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, konuşulanlara rağmen birlikteliklerini doludizgin sürdürmeye devam ediyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift ile ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

İddialara göre yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'la sonunda nikah masasına oturuyor.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

İkili ilişkilerini gözlerden uzak yaşarken mutlu haber geldi.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

EVLENİYORLAR

Uskumruköy'de müstakil bir evde yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde bir mobilya markasına giderek yeni evleri için yeni mobilyalar ve beyaz eşya baktılar.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

İŞTE DÜĞÜN TARİHİ!

Ayaklı Gazete'nin haberine göre; evlenecekleri için eşyalarını değiştirecekleri öğrenilen ikilinin, yaz aylarında dünyaevine girmesi bekleniyor...

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