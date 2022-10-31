Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın’dan güzel haber geldi! Evleniyorlar

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun süredir aşk yaşıyor.
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Duygu Sarışın ile uzun süredir aşk yaşıyor.
Haklarında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, konuşulanlara rağmen birlikteliklerini doludizgin sürdürmeye devam ediyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift ile ilgili son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
İddialara göre yakışıklı ve başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'la sonunda nikah masasına oturuyor.
İkili ilişkilerini gözlerden uzak yaşarken mutlu haber geldi.
EVLENİYORLAR
Uskumruköy'de müstakil bir evde yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde bir mobilya markasına giderek yeni evleri için yeni mobilyalar ve beyaz eşya baktılar.
İŞTE DÜĞÜN TARİHİ!
Ayaklı Gazete'nin haberine göre; evlenecekleri için eşyalarını değiştirecekleri öğrenilen ikilinin, yaz aylarında dünyaevine girmesi bekleniyor...