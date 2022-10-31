  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Merve Boluğur'dan aşk dolu paylaşım

Merve Boluğur'dan aşk dolu paylaşım

Bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi DJ Mert Aydın ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü ismin aşk dolu paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

31.10.2022, 10:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022, 10:39

Merve Boluğur, sevgilisi DJ Mert Aydın ile 2 Ekim Pazar akşamı nikâh masasına oturmuş; çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

Merve Boluğur’dan aşk dolu paylaşım

Boluğur'un şahitliğini Behzat Gerçeker, Aslı Hünel ve Bülent Kuş; Aydın'ınkini ise Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel yapmıştı.

Merve Boluğur’dan aşk dolu paylaşım

Şimdilerde eşi DJ Mert Aydın ile mutlu bir evlilik sürdürenMerve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir kare paylaştı.

Merve Boluğur’dan aşk dolu paylaşım

Aydın'ın kendisini yanağından öptüğü, siyah-beyaz bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, bu pozlarına "Özledim" mesajını yazdı.

Merve Boluğur’dan aşk dolu paylaşım

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı...

Merve Boluğur’dan aşk dolu paylaşım

İkilinin bu pozuna binlerce beğeni geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA