  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rapçi Takeoff'dan sevenlerini üzen haber geldi. Migos grubundaki 3 rapçiden biri olan 28 yaşındaki Takeoff, Houston'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

01.11.2022, 15:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022, 15:21

Hiphop dünyası Takeoff'tan gelen acı haberle sarsıldı.

Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

1994 doğumlu ve Migos grubu üyesi ünlü rapçi Takeoff, bir kumarhanede çıkan tartışma sonucu vuruldu.

Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Rap müzikseverleri oldukça üzen olayla ilgili tüm ayrıntılar...

Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Migos grubundan arkadaşı Quavo ile bir kumarhanede oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan ünlü rapçi Takeoff, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

TAKEOFF KİMDİR?

18 Haziran 1994'te Houston'da hayata gözlerini açan ve gerçek adı Kirshnik Khari Ball olan Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başladı.

Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturan ve grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atan Takeoff, bunun yanı sıra Quavo ile solo olarak da 2 ayrı albüm yaptı.

Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

TAKEOFF'UN DİSKOGRAFİSİ

Yung Rich Nation (2015) - Migos ile

Culture (2017) - Migos ile

Culture II (2018) - Migos ile

Culture III (2021) - Migos ile

The Last Rocket (2018) - Solo

Only Built for Infinity Links (2022) - Quavo ile

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA