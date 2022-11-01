Ünlü rapçi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Hiphop dünyası Takeoff'tan gelen acı haberle sarsıldı.
Hiphop dünyası Takeoff'tan gelen acı haberle sarsıldı.
1994 doğumlu ve Migos grubu üyesi ünlü rapçi Takeoff, bir kumarhanede çıkan tartışma sonucu vuruldu.
Rap müzikseverleri oldukça üzen olayla ilgili tüm ayrıntılar...
Migos grubundan arkadaşı Quavo ile bir kumarhanede oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan ünlü rapçi Takeoff, olay yerinde hayatını kaybetti.
TAKEOFF KİMDİR?
18 Haziran 1994'te Houston'da hayata gözlerini açan ve gerçek adı Kirshnik Khari Ball olan Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başladı.
Kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturan ve grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atan Takeoff, bunun yanı sıra Quavo ile solo olarak da 2 ayrı albüm yaptı.
TAKEOFF'UN DİSKOGRAFİSİ
Yung Rich Nation (2015) - Migos ile
Culture (2017) - Migos ile
Culture II (2018) - Migos ile
Culture III (2021) - Migos ile
The Last Rocket (2018) - Solo
Only Built for Infinity Links (2022) - Quavo ile