Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, özel hayatı ile sık sık adından söz ettiriyor.
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, özel hayatı ile sık sık adından söz ettiriyor.
Yasmin Erbil'in kısa bir süre önce Survivor yarışmasına katılmasının ardından tanınan Yiğit poyraz ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Erbil, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu yayınladı.
Durumu fark eden Erbil, paylaşımını kısa sürede sildi.
İşte o paylaşım...