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Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil'in, kısa bir süre önce gönlünü Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz'a kaptırdığı iddia edilmişti. Şimdi ise Yasmin Erbil'den konuşulanları doğrulayan bir paylaşım geldi.

01.11.2022, 11:27 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022, 11:29

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, özel hayatı ile sık sık adından söz ettiriyor.

Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı

Yasmin Erbil'in kısa bir süre önce Survivor yarışmasına katılmasının ardından tanınan Yiğit poyraz ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Erbil, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu yayınladı.

Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı

Durumu fark eden Erbil, paylaşımını kısa sürede sildi.

Yasmin Erbil gönlünü Survivor yarışmacısına kaptırdı

İşte o paylaşım...

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