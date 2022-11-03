Özcan Deniz'i darp ettiği iddia edilen Feyza Aktan'ın yargınlanmasına başlandı

"HEM ÇOCUĞUMU ALMAK HEM DE BU KONUYU KONUŞMAK İÇİN EVE GİTTİM"



Duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz, ''Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun çıkartıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey'in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana 'bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum'' şeklinde konuştu.