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Haberler Magazin Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

Geçtiğimiz yıllarda katıldıkları televizyon programlarıyla adlarını duyuran Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle bilinen çiftten hayranlarını üzen haber geldi. Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur boşanıyor...

04.11.2022, 13:55 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022, 13:56

Semih Öztürk, katıldığı programlarla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Semih Öztürk, Survivor sonrasında Survivor Ekstra programının yorumcusu olmuştu.

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

Eşinin paylaşımı nedeniyle işine son verildiği iddia edilen Semih Öztürk ve eşinin boşanacağı iddia edilmişti. İkiliden kötü haber geldi.

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

2014 yılında katıldıkları Ütopya programında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti, 2020 yılında sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin boşanma arefesinde olduğu ve ikilinin birtakım fikir ayrılıkları yaşadıkları öne sürüldü.

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

Semih Öztürk'ün, eşi Kurretülayn Matur'un dün akşam düzenlenen doğum günü partisine katılmaması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Ayrıca Semih Öztürk, eşinin doğum gününe dair herhangi bir paylaşımda bulunmadı.

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un son paylaşımı, kafaları karıştırdı. Bir süredir Semih Öztürk ile yan yana görüntü vermeyen Kurretülayn Matur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin ''Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?'' notunu paylaştı.

Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

Kurretülayn Matur'un bu paylaşımıyla boşanma haberlerini doğruladığı konuşuluyor.

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