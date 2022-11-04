Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çiftinden kötü haber!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un son paylaşımı, kafaları karıştırdı. Bir süredir Semih Öztürk ile yan yana görüntü vermeyen Kurretülayn Matur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nietzche'nin ''Evlilikler aşkın olmamasından değil, arkadaşlığın olmamasından biter. Bir evlilik yaparken kendimize şu soruyu sormalıyız: Sonu yaşlılık olan o uzun yol boyunca bu insanla sohbet etmekten keyif alacağına inanıyor musun?'' notunu paylaştı.