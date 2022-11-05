Seda Bakan’ın değişimi görenleri şaşırttı

Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
1 Eylül'de kızı Ela'nın doğumuyla ikinci kez anne olan güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Bakan, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.
'ANNELİK ZOR İŞ'
Dün akşam bir davete katılan oyuncu, evden çıkmadan bir saat önce kızı Ela ile vakit geçirdi. Seda Bakan, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik zor iş" notunu düştü.
GÖRENLER ŞAŞTI KALDI!
Ünlü oyuncu, davetten fotoğraflarını da yayınlamayı ihmal etmedi. Siyah, yırtmaçlı bir elbise tercih eden Seda Bakan'ın bir saat içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Davette art arda pozlar veren sempatik oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.