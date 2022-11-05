Seda Bakan’ın değişimi görenleri şaşırttı

'ANNELİK ZOR İŞ'



Dün akşam bir davete katılan oyuncu, evden çıkmadan bir saat önce kızı Ela ile vakit geçirdi. Seda Bakan, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik zor iş" notunu düştü.