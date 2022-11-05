  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Seda Bakan'ın değişimi görenleri şaşırttı

Seda Bakan'ın değişimi görenleri şaşırttı

Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile dünyaevine girmişti. Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı kucağına alan ünlü isim, geçtiğimiz aylarda Ela'yı kucağına aldı ve ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu, önceki gece ise bir davete katıldı. Seda Bakan,sosyal medya hesabından bir saat içinde hazırlanıp evden çıkması gerektiğini paylaştı. Sonrasında geçirdiği değişimi de takipçileriyle paylaştı ve görenleri şaşırttı.

05.11.2022, 12:35 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022, 12:37

Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Seda Bakan’ın değişimi görenleri şaşırttı

1 Eylül'de kızı Ela'nın doğumuyla ikinci kez anne olan güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Seda Bakan’ın değişimi görenleri şaşırttı

Bakan, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Seda Bakan’ın değişimi görenleri şaşırttı

'ANNELİK ZOR İŞ'

Dün akşam bir davete katılan oyuncu, evden çıkmadan bir saat önce kızı Ela ile vakit geçirdi. Seda Bakan, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik zor iş" notunu düştü.

Seda Bakan’ın değişimi görenleri şaşırttı

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI!

Ünlü oyuncu, davetten fotoğraflarını da yayınlamayı ihmal etmedi. Siyah, yırtmaçlı bir elbise tercih eden Seda Bakan'ın bir saat içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Seda Bakan’ın değişimi görenleri şaşırttı

Davette art arda pozlar veren sempatik oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA