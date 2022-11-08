’Annesi yoğun bakımda’ denmişti! Beyazıt Öztürk’ten açıklama geldi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ten üzücü haber geldiği iddia edildi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ten üzücü haber geldiği iddia edildi.
Ünlü şovmenin her zaman bahsedip dilinden düşürmediği annesi, beyin kanaması geçirdiğine ilişkin haberler basına yansıdı.
Ancak haberlerin gerçek dışı olduğu öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre; Haberi muhabirlerden öğrenen Öztürk, "Sizden duydum.
Ben beyin kanaması geçiriyordum.
Nereden çıktı" diye konuştu.