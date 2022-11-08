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Haberler Magazin 'Annesi yoğun bakımda' denmişti! Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi

'Annesi yoğun bakımda' denmişti! Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk hakkında beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü. Çıkan bu üzücü haberlerin ardından Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi ve söylenenlerin asılsız olduğu öğrenildi.

08.11.2022, 16:57 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022, 17:06

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Beyazıt Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk'ten üzücü haber geldiği iddia edildi.

’Annesi yoğun bakımda’ denmişti! Beyazıt Öztürk’ten açıklama geldi

Ünlü şovmenin her zaman bahsedip dilinden düşürmediği annesi, beyin kanaması geçirdiğine ilişkin haberler basına yansıdı.

’Annesi yoğun bakımda’ denmişti! Beyazıt Öztürk’ten açıklama geldi

Ancak haberlerin gerçek dışı olduğu öğrenildi.

’Annesi yoğun bakımda’ denmişti! Beyazıt Öztürk’ten açıklama geldi

Hürriyet'in haberine göre; Haberi muhabirlerden öğrenen Öztürk, "Sizden duydum.

’Annesi yoğun bakımda’ denmişti! Beyazıt Öztürk’ten açıklama geldi

Ben beyin kanaması geçiriyordum.

’Annesi yoğun bakımda’ denmişti! Beyazıt Öztürk’ten açıklama geldi

Nereden çıktı" diye konuştu.

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