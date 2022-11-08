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Haberler Magazin Metin Yıldız'dan sevenlerini korkutan haber!

Metin Yıldız'dan sevenlerini korkutan haber!

Ünlü oyuncu Metin Yıldız sevenlerini korkuttu. Oyuncu, cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi ve eşi Ceylan Yılmaz tarafından apar topar hastaneye götürüldü.

08.11.2022, 10:51 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022, 10:53

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.

Metin Yıldız’dan sevenlerini korkutan haber!

Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi.

Metin Yıldız’dan sevenlerini korkutan haber!

Milliyet'in haberine göre; Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.

Metin Yıldız’dan sevenlerini korkutan haber!

İki gündür hastanede olan Metin Yıldız, dün öğlen saatlerinde hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi.

Metin Yıldız’dan sevenlerini korkutan haber!

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini de korkuttu.

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