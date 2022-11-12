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Haberler Magazin Berdan Mardini'ye amcasından şok suçlama!

Berdan Mardini'ye amcasından şok suçlama!

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin öz amcası ve aynı zamanda eski ortağı olan Şahin Karademir, magazin gündemine bomba gibi düşecek iddialar ortaya attı. Şahin Karademir, öz yeğeni Berdan Mardini tarafından dolandırıldığını ve 15 kişi tarafından evinin önünde dövdürüldüğünü iddia etti. İşte o iddiaya ilişkin detaylar...

DHA

12.11.2022, 16:19 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022, 16:51

Akrabaları Türkücü Berdan Mardini'yi kendilerine saldırmakla suçladı. Polisin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Berdan Mardini’ye amcasından şok suçlama!

Türkücü Berdan Mardini'nin amcası ve aynı zamanda eski ortağı Şahin Karademir, eşi ve kardeşiyle Avcılar'daki evinin önünde aracına binmek isterken saldırıya uğrarıklarını iddia etti.

Berdan Mardini’ye amcasından şok suçlama!

Şahin Karademir, memleketleri Mardin'de istihdam yaratmak için 2016 yılında kayalık araziyi düzenleyerek gül ekip işleme tesisi ile yurt dışına ihracat yapmayı planladıklarını belirtti.

Berdan Mardini’ye amcasından şok suçlama!

Karademir, bu işe girerken kredi de aldıklarını, yeğeni Berdan Mardini'nin bankalara yüklü miktarda borçlu olduğunu bilemediğini öne sürdü. Yeğenini dolandırıcılıkla suçlayan Şahin Karademir, şikayette bulunduğu için saldırıya uğradıklarını iddia etti.

Berdan Mardini’ye amcasından şok suçlama!

Karademir, "Önceki gün Avcılar'daki evimizden 11 yaşındaki oğlumu, kardeşim ve eşim ile okula götürürken, sabahtan bu yana beklediklerini anladığımız en az 15 kişinin sopalı, döner bıçaklı saldırısına uğradık. Saldırı sırasında 'Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?' dediklerini duyduk" dedi.

Berdan Mardini’ye amcasından şok suçlama!

Şahin Karademir'in eşi Elvan Karademir ve oğlunun bu olay ardından uyuyamadığını söyledi. Başından aldığı darbelerle yaralanan Erol Karademir de bu saldırının önemli olmadığını, arkasındaki asıl ismin kim olduğunu bildiklerini söyledi.

Berdan Mardini’ye amcasından şok suçlama!

Şahin Karademir, Elvan Karademir ve Erol Karademir'in şikayetinin ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün 4 kişiyi gözaltına alırken araçlarında av bıçağı, balta ve döner bıçağı ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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