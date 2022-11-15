Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

İbrahim Kutluay, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
İbrahim Kutluay, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
ATM'den para çeken eski basketbolcu, o sırada minik hayranlarının kendisiyle fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi.
KAHKAHA ATTI
Fotoğraf çekildikten sonra minik hayranının "Abi boyun kaç?" sorusuna gülen İbrahim Kutluay, "1.97 cm" deyince, minik hayranından aldığı "Vaayy..." cevabı karşısında kahkaha attı.
Öte yandan, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ilişkilerine bir dargın bir barışık devam ettiği Edvina Sponza ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Sarıyer'de bir mekana girerken kameralara yansımıştı.
"SİZ Mİ HABER VERDİNİZ?"
Akşamı baş başa geçirmek isteyen çift, mekanda basın mensuplarını görünce gerilmişti. Hızlıca tekrar mekana giriş yapan ikili, kısa süre sonra ise bulundukları yerden ayrılmıştı. Gittikleri işletmeye, "Gazetecilere siz mi haber verdiniz?" diyerek sitem eden ünlü çiftin Sevgililer Günü gecesi, keyifsiz başlamıştı.
Daha sonra Bebek'te görüntülenen ve elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy'de kendisini araçla almaya gelen Kutluay'la buluşacaktı. Ancak gazetecileri fark eden Edvina Sponza, hızlı adımlarla geri dönerek, İbrahim Kutluay'ı uyarmıştı. Eski basketbolcu gaza basıp giderken, sosyetik güzel evine dönmüştü.
"ARKADAŞIZ"
İbrahim Kutluay'la yeniden birlikte misiniz?" sorusuna Edvina Sponza, "Birliktelik yok, arkadaşız" diyerek, haklarında çıkan haberleri yalanlamıştı.
AYRI AYRI VAKİT GEÇİRDİLER
Öte yandan Kutluay, ilişkilerinde ikinci şans verdikleri sosyetik güzel Edvina Sponza yaz başında ayrılmıştı. Eski basketbolcu, ayrılıklarının üçüncü şahıslarla alakası olmadığını ve arkadaşça ayrıldıklarını söylemişti.