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Haberler Magazin Hayranının sorusu İbrahim Kutluay'a kahkaha attırdı

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay'a kahkaha attırdı

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek'te ATM'den para çekerken görüntülendi ve o sırada yanına gelen minik hayranlarının fotoğraf çekilme isteğini de geri çevirmedi. Kutluay, fotoğraf çekildikten sonra hayranının kendisine yönelttiği soru karşısında kahkahalarına engel olamadı.

15.11.2022, 12:41 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 12:42

İbrahim Kutluay, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

ATM'den para çeken eski basketbolcu, o sırada minik hayranlarının kendisiyle fotoğraf çekilme isteğini geri çevirmedi.

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

KAHKAHA ATTI

Fotoğraf çekildikten sonra minik hayranının "Abi boyun kaç?" sorusuna gülen İbrahim Kutluay, "1.97 cm" deyince, minik hayranından aldığı "Vaayy..." cevabı karşısında kahkaha attı.

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

Öte yandan, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, ilişkilerine bir dargın bir barışık devam ettiği Edvina Sponza ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü akşamı Sarıyer'de bir mekana girerken kameralara yansımıştı.

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

"SİZ Mİ HABER VERDİNİZ?"

Akşamı baş başa geçirmek isteyen çift, mekanda basın mensuplarını görünce gerilmişti. Hızlıca tekrar mekana giriş yapan ikili, kısa süre sonra ise bulundukları yerden ayrılmıştı. Gittikleri işletmeye, "Gazetecilere siz mi haber verdiniz?" diyerek sitem eden ünlü çiftin Sevgililer Günü gecesi, keyifsiz başlamıştı.

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

Daha sonra Bebek'te görüntülenen ve elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy'de kendisini araçla almaya gelen Kutluay'la buluşacaktı. Ancak gazetecileri fark eden Edvina Sponza, hızlı adımlarla geri dönerek, İbrahim Kutluay'ı uyarmıştı. Eski basketbolcu gaza basıp giderken, sosyetik güzel evine dönmüştü.

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

"ARKADAŞIZ"

İbrahim Kutluay'la yeniden birlikte misiniz?" sorusuna Edvina Sponza, "Birliktelik yok, arkadaşız" diyerek, haklarında çıkan haberleri yalanlamıştı.

Hayranının sorusu İbrahim Kutluay’a kahkaha attırdı

AYRI AYRI VAKİT GEÇİRDİLER

Öte yandan Kutluay, ilişkilerinde ikinci şans verdikleri sosyetik güzel Edvina Sponza yaz başında ayrılmıştı. Eski basketbolcu, ayrılıklarının üçüncü şahıslarla alakası olmadığını ve arkadaşça ayrıldıklarını söylemişti.

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