Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

'Kurtlar Vadisi' isimli mafya dizisindeki 'Polat Alemdar' tiplemesiyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti.
'Kurtlar Vadisi' isimli mafya dizisindeki 'Polat Alemdar' tiplemesiyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti.
Daha sonrasında ise Necati Şaşmaz'dan sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklama gelmişti.
"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Oyuncu da sağlık durumunu merak edenler için bir paylaşım yapmış ve, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu.
Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız" mesajını yazmıştı.
HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABERİ VERDİ
Yaşadıklarının ardından 50 yaşındaki oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu.
Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' hayranlarına bekledikleri haberi verdi.
"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"
Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.
Ünlü oyuncu, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı: