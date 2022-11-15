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Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

Kurtlar Vadisi'nin Polat AlemdarNecati Şaşmaz müjdeyi verdi

Bir dönem yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde Polat Alemdar karakteri canlandıran ve bu karakterle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu. Ünlü oyuncu 'Kurtlar Vadisi' hayranlarına müjdeli haberi duyurdu. Dizinin yeni yılla birlikte tekrar başlayacağının sinyallerini veren Şaşmaz, "Nasipse olacak." dedi.

15.11.2022, 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 10:04

'Kurtlar Vadisi' isimli mafya dizisindeki 'Polat Alemdar' tiplemesiyle ünlenen Necati Şaşmaz'ın apar topar hastaneye kaldırıldığı, kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddia edilmişti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

Daha sonrasında ise Necati Şaşmaz'dan sağlık durumuyla ilgili sevindiren açıklama gelmişti.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Oyuncu da sağlık durumunu merak edenler için bir paylaşım yapmış ve, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız" mesajını yazmıştı.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

HAYRANLARINI SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Yaşadıklarının ardından 50 yaşındaki oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şaşmaz, 'Kurtlar Vadisi' hayranlarına bekledikleri haberi verdi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi

Ünlü oyuncu, dizinin hayranlarını sevindiren açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı:

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz müjdeyi verdi
"397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak."
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