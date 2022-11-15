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Haberler Magazin Mahkemeden şarkıcı Teoman'a ret!

Mahkemeden şarkıcı Teoman'a ret!

Ünlü rockçı Teoman, söz ve müziği kendisine ait olan şarkısının reklamlarda rızası dışında kullanıldığı iddiasıyla bir prodüksiyon şirketine 500 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporuna göre karar verildi ve şarkıcının talebi reddedildi.

15.11.2022, 16:59 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 17:00

Ünlü sanatçı Teoman 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Mavi' isimli şarkısının reklamlarda izinsiz kullandığını iddia etti.

Mahkemeden şarkıcı Teoman’a ret!

2016 senesinde iki ayrı reklamda şarkının sözlerini değiştirerek ve kötü bir düzenleme yapıldığı iddiasıyla prodüksiyon şirketine dava açmıştı.

Mahkemeden şarkıcı Teoman’a ret!

Reklamların yayınlarının durdurulması, özür dilenmesini ve zararın giderilmesi talep etti. Manevi, mali ve bağlantılı haklarının ihlali sebebiyle bin TL maddi tazminat, 500 bin TL de manevi tazminat talep etmişti.

Mahkemeden şarkıcı Teoman’a ret!

BİLİRKİŞİ BENZETME RASTLAMADI

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava duruşmaya taraf avukatları katıldı. Dosyasının bilirkişiden döndüğü görüldü.

Mahkemeden şarkıcı Teoman’a ret!

Bilirkişi raporunda, reklam filmlerinde herhangi bir ihlal bulunmadı. Raporda, eserlerin tonları, melodileri farklı olduğu her bir eserin kendine özgü olduğu, benzerlik olmadığı tespit edildi.

Mahkemeden şarkıcı Teoman’a ret!

DAVA REDDEDİLDİ

Davacı Teoman'ın vekili itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü talep etti. Davalı prodüksiyon şirketi avukatı ise ihlal olmadığını bununda bilirkişi raporu ile sabit olduğunu ifade ederek davanın reddinin talep etti.

Mahkemeden şarkıcı Teoman’a ret!

Mahkeme, eserlerin farklı olduğu ve araştırılacak husus kalmadığı gerekçesiyle ünlü şarkıcı Teoman'ın 500 bin TL manevi tazminat talepli davasını reddetti.

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