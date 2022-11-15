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Haberler Magazin Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan 75. yaş pozu!

Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan 75. yaş pozu!

Bir süredir sahnelerden ve ekranlardan uzakta kalan Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Muazzez Abacı'nın geçtiğimiz haftalarda öldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Bu konuşulanlar üzerine 75 yaşına basan usta sanatçının arkadaşından bir paylaşım geldi. Gözlerden uzak olan Abacı'nın son hali o paylaşımları yalanladı.

15.11.2022, 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 15:09

İlk plağını 1973'te çıkaran, son yıllarda hastalık haberleriyle gündeme gelen Muazzez Abacı, 12 Kasım'da 75'inci yaşını kutladı.

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan 75. yaş pozu!

Arkadaşı ve söz yazarı Seda Akay, doğum gününde bir araya geldiği usta sanatçıyla fotoğrafını, "Can Abacı ne güzel bir gün geçti.

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan 75. yaş pozu!

Varlığınla güzelleşti her anımız.

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan 75. yaş pozu!

İyi ki doğdun" mesajıyla paylaştı.

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan 75. yaş pozu!

Uzun yıllar saçlarını sarı renkte kullanan Abacı'nın, saçlarını doğal rengine bıraktığı görüldü.

Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan 75. yaş pozu!

Ekim 2019'da evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı üç yerden kırılan Muazzez Abacı, tedavisinin ardından Amerika'da yaşayan kızının yanına gitmişti.

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