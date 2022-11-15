Usta sanatçı Muazzez Abacı’dan 75. yaş pozu!

İlk plağını 1973'te çıkaran, son yıllarda hastalık haberleriyle gündeme gelen Muazzez Abacı, 12 Kasım'da 75'inci yaşını kutladı.
İlk plağını 1973'te çıkaran, son yıllarda hastalık haberleriyle gündeme gelen Muazzez Abacı, 12 Kasım'da 75'inci yaşını kutladı.
Arkadaşı ve söz yazarı Seda Akay, doğum gününde bir araya geldiği usta sanatçıyla fotoğrafını, "Can Abacı ne güzel bir gün geçti.
Varlığınla güzelleşti her anımız.
İyi ki doğdun" mesajıyla paylaştı.
Uzun yıllar saçlarını sarı renkte kullanan Abacı'nın, saçlarını doğal rengine bıraktığı görüldü.
Ekim 2019'da evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı üç yerden kırılan Muazzez Abacı, tedavisinin ardından Amerika'da yaşayan kızının yanına gitmişti.