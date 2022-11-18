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Haberler Magazin Mehmet Dinçerler'den ayrılan Hadise servetine servet kattı

Mehmet Dinçerler'den ayrılan Hadise servetine servet kattı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Yeniköy'den aldığı yalı dairesi ile gündeme gelmişti. Şimdilerde ise ayrılık sonrası ünlü şarkıcının servetine servet kattığı, yılbaşında da Kıbrıs'ta 3 milyon TL alacağı konuşuluyor...

18.11.2022, 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022, 10:52

Hadise, Yeniköy'den aldığı 40 milyon TL'lik yalı dairesinin parasının yarısından fazlasını da üç ay gibi bir sürede çıkarmış oldu.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler'le 30 Eylül'de boşandı.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

Takvim'in haberine göre; Evliliği boyunca iş insanının baskısıyla konser sayısını azaltan ünlü popçunun kazancı, 4.5 aylık sürede yaklaşık 6 milyon TL'ydi.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

Boşandıktan hemen sonra eski gösterişli konserlerine devam eden seksi popçu, ilk iş olarak 350 bin TL olan sahne ücretini 500 bin TL'ye çıkardı.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

Özel geceler ve yurt dışı konserlerinden de 1.5 milyon TL alan Hadise, boşandıktan sonra cebini doldurdu.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

1.5 ayda verdiği altı yurt içi konserinden 3 milyon TL kazanan ünlü popçu, bir yurt dışı konserinden de 1.5 milyon TL'yi cebine koydu.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

20 MİLYONLUK REKLAM

Biri kozmetik, diğeri de mücevher olmak üzere iki ayrı firmayla toplamda 20 milyon TL'lik reklam anlaşması yapan Hadise, yılbaşı konserinden de yaklaşık 3 milyon TL alacak.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

Böylece Hadise, boşandıktan sonra sadece üç aylık bir sürede 27.5 milyon TL kazanmış olacak.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

MEHMET DİNÇERLER'DEN BOŞANAN HADİSE'NİN HAYATINDA BİRİ Mİ VAR?

Boşanmanın ardından kendini yenilemeye kararlı olan Hadise, Roma tatiline çıkmıştı. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan popçunun "Anahtar Kolye" takması da oldukça dikkat çekmişti.

Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Anahtar bir kolye takan güzel şarkıcı Roma'daki fotoğraflarının hiçbirinde bu kolyeyi çıkarmadı.

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