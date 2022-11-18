Mehmet Dinçerler’den ayrılan Hadise servetine servet kattı

Hadise, Yeniköy'den aldığı 40 milyon TL'lik yalı dairesinin parasının yarısından fazlasını da üç ay gibi bir sürede çıkarmış oldu.
Pop müziğin ünlü ismi Hadise, 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler'le 30 Eylül'de boşandı.
Takvim'in haberine göre; Evliliği boyunca iş insanının baskısıyla konser sayısını azaltan ünlü popçunun kazancı, 4.5 aylık sürede yaklaşık 6 milyon TL'ydi.
Boşandıktan hemen sonra eski gösterişli konserlerine devam eden seksi popçu, ilk iş olarak 350 bin TL olan sahne ücretini 500 bin TL'ye çıkardı.
Özel geceler ve yurt dışı konserlerinden de 1.5 milyon TL alan Hadise, boşandıktan sonra cebini doldurdu.
1.5 ayda verdiği altı yurt içi konserinden 3 milyon TL kazanan ünlü popçu, bir yurt dışı konserinden de 1.5 milyon TL'yi cebine koydu.
20 MİLYONLUK REKLAM
Biri kozmetik, diğeri de mücevher olmak üzere iki ayrı firmayla toplamda 20 milyon TL'lik reklam anlaşması yapan Hadise, yılbaşı konserinden de yaklaşık 3 milyon TL alacak.
Böylece Hadise, boşandıktan sonra sadece üç aylık bir sürede 27.5 milyon TL kazanmış olacak.
MEHMET DİNÇERLER'DEN BOŞANAN HADİSE'NİN HAYATINDA BİRİ Mİ VAR?
Boşanmanın ardından kendini yenilemeye kararlı olan Hadise, Roma tatiline çıkmıştı. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan popçunun "Anahtar Kolye" takması da oldukça dikkat çekmişti.
En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Anahtar bir kolye takan güzel şarkıcı Roma'daki fotoğraflarının hiçbirinde bu kolyeyi çıkarmadı.