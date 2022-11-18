Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, aynı yıl Gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, aynı yıl Gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı ve aile arasında nişanlandı.
İlayda Şeker'in Nevşehir'deki babaevinde nişan töreni düzenlendi.
Çift, nişan haberini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.
İşte o paylaşımlar...
Çiftin bu pozları binlerce beğeni aldı.