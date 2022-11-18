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Haberler Magazin Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

Survivor 2021 şampiyonu olan güreşçi İsmail Balaban'ın, yine aynı yarışmada adını duyuran takım arkadaşı İlayda Şeker ile birliktelikleri magazin gündeminde epey konuşulmuştu. Birlikte sık sık görüntülenen çift, başta inkar etse de daha sonra aşkları ilan etmişlerdi. Survivor aşıkları cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Balaban ve Şeker'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımla evliliğe ilk adımı attıklarını duyurdu.

18.11.2022, 15:29 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022, 15:30

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, aynı yıl Gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı ve aile arasında nişanlandı.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

İlayda Şeker'in Nevşehir'deki babaevinde nişan töreni düzenlendi.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

Çift, nişan haberini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

İşte o paylaşımlar...

Survivor aşıkları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evliliğe ilk adımı attı

Çiftin bu pozları binlerce beğeni aldı.

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