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Haberler Magazin Çanakkale'de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

Çanakkale'de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

Bir dönem yayınlanan Dudaktan Kalbe isimli dizide canlandırdığı Hüseyin Kenan karakteriyle tanınırlık kazanan Burak Hakkı, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Şimdilerde ise 12 yıl önce Çanakkale'den aldığı arazisinde organik tarım yaparak adeta bir köy hayatı yaşayan ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yeni bir aşka yelken açtığını takipçileriyle paylaştı.

19.11.2022, 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022, 15:29

1994 Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrılmıştı.

Çanakkale’de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

50 yaşındaki oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı.

Çanakkale’de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

AYNAYA YANSIYAN AŞK POZU

Adı Naz olan bir güzelle aşk yaşadığını duyuran Burak Hakkı, otomobilinin aynasından yansıyan fotoğrafa kalp emojisi koydu.

Çanakkale’de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu, 2001–2012 yılları arasında meslektaşı Sema Şimşek ile evli kalmıştı.

Çanakkale’de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

İkilinin Rüzgar adında bir oğulları bulunuyor.

Çanakkale’de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

Öte yandan Burak Hakkı, Çanakkale'de 12 yıl önce satın aldığı arazisinde organik tarım yapıyor.

Çanakkale’de köy hayatı yaşayan Burak Hakkı yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü oyuncu, yetiştirdiği cevizlerin hasadını yapmaya başladı. O anları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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