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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan evlilik teklifi paylaşımı!

Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan evlilik teklifi paylaşımı!

Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu bir süredir mutlu birliktelikleriyle anılıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ikiliden son olarak güldüren evlilik teklifi paylaşımı geldi. Dikkat çeken o paylaşım görenleri epey güldürdü.

24.11.2022, 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 10:47

İki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyor.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan evlilik teklifi paylaşımı!

Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan evlilik teklifi paylaşımı!

SON PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Uzun yıllardır birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan evlilik teklifi paylaşımı!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Saraçoğlu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan evlilik teklifi paylaşımı!

TAKİPÇİLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM!

Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.

Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan evlilik teklifi paylaşımı!

Sevgilisinin paylaşımını Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu ise herhangi bir açıklama yazmadı. İkilinin eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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