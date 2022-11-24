Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan evlilik teklifi paylaşımı!

İki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyor.
İki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, bir süredir birliktelik yaşıyor.
Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
SON PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Uzun yıllardır birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Saraçoğlu, sevgilisi Yazıcıoğlu'nun paylaşımını kendi sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.
TAKİPÇİLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM!
Yazıcıoğlu paylaşımında Saraçoğlu'nun elinin boş olması ve oyuncunun "She said no" ('hayır' dedi) yazması takipçilerini güldürdü.
Sevgilisinin paylaşımını Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu ise herhangi bir açıklama yazmadı. İkilinin eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.