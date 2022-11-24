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Mustafa Sandal'dan meslektaşlarına gönderme: Ben bunları yemem!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal önceki gün eşi Melis Sütşurup ile Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Sandal, bazı meslektaşlarının yılbaşında alacakları söylenen yüksek ücretler hakkında konuştu.

24.11.2022, 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 10:03

Pop müziğin duayen isimlerinden Mustafa Sandal, önceki gün eşi Melis Sandal ile birlikte Etiler'deydi.

Mustafa Sandal’dan meslektaşlarına gönderme: Ben bunları yemem!

Ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Sandal, yılbaşı programının netleşmediğini fakat yüksek ihtimalle Azerbaycan'da sahne alacağını söyledi.

Mustafa Sandal’dan meslektaşlarına gönderme: Ben bunları yemem!

Ünlü popçu, sanatçıların yılbaşındaki konserleri için alacağı konuşulan dudak uçuklatan ücretleri sorulunca ise yeni bir polemiği başlattı:

Mustafa Sandal’dan meslektaşlarına gönderme: Ben bunları yemem!

'HALK DA İNANMIYOR'

"Evet yılbaşında normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor.

Mustafa Sandal’dan meslektaşlarına gönderme: Ben bunları yemem!

Bu bir gerçek. Ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor.

Mustafa Sandal’dan meslektaşlarına gönderme: Ben bunları yemem!

Kimisi reklam olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama kimse, halk da yemiyor. Hele ben 30 yıldır bu sektördeyim, hiç yemem."

Mustafa Sandal’dan meslektaşlarına gönderme: Ben bunları yemem!

Sandal son olarak da "Aralık ayında 8-9 farklı ülkede konser vereceğim ama 2023 Mayıs ayı çok konuşulacak bir bir sürprizim olacak" dedi.

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