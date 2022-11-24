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Haberler Magazin Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan kötü haber!

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan kötü haber!

Ünlü akademisyen, tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'dan kötü haber geldi. Ortaylı'nın dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'nın onur konuğu olarak katılım sağlayacağı Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı programı 1 hafta sonraya ertelendi. Peki, İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl?

24.11.2022, 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 12:48

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'nın onur konuğu olarak katılım sağlayacağı Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı programı 1 hafta sonraya ertelendi.

İlber Ortaylı’dan kötü haber!

İLBER ORTAYLI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.

İlber Ortaylı’dan kötü haber!

1 HAFTA SONRAYA ERTELENDİ

Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi.

İlber Ortaylı’dan kötü haber!

Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecek.

İlber Ortaylı’dan kötü haber!

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık.

İlber Ortaylı’dan kötü haber!

Saygıdeğer hocamıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

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