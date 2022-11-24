Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan kötü haber!

OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık.