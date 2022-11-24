Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan kötü haber!

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'nın onur konuğu olarak katılım sağlayacağı Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı programı 1 hafta sonraya ertelendi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan İlber Ortaylı'nın onur konuğu olarak katılım sağlayacağı Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarı programı 1 hafta sonraya ertelendi.
İLBER ORTAYLI SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı'nın dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu biliniyor.
1 HAFTA SONRAYA ERTELENDİ
Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi.
Ünlü tarihçi Ortaylı, 30 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'da fuar alanı söyleşi salonunda Osmaniye'de okurlarıyla konferans etkinliğinde bir araya gelecek.
OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Hocamız İlber Ortaylı'ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık.
Saygıdeğer hocamıza Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.