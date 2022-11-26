Neslihan Atagül’ün cesur tarzı dikkat çekti

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13 milyondan fazla kişi takip ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13 milyondan fazla kişi takip ediyor.
Eşi Kadir Doğulu ile başrol paylaştığı diziyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden.
Neslihan Atagül, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yerini alıyor.
Güzel oyuncu Neslihan Atagül son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gözleri üzerine çekti.
Siyah konbiniyle göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu.
Siyah pantolonu ile kombinlediği tarzı beğeni topladı.