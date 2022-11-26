  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Neslihan Atagül'ün cesur tarzı dikkat çekti

Neslihan Atagül'ün cesur tarzı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde yeni bir proje hazırlığında olan Neslihan Atagül, cesur tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

26.11.2022, 10:22 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022, 10:25

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Neslihan Atagül’ün cesur tarzı dikkat çekti

Eşi Kadir Doğulu ile başrol paylaştığı diziyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden.

Neslihan Atagül’ün cesur tarzı dikkat çekti

Neslihan Atagül, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yerini alıyor.

Neslihan Atagül’ün cesur tarzı dikkat çekti

Güzel oyuncu Neslihan Atagül son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gözleri üzerine çekti.

Neslihan Atagül’ün cesur tarzı dikkat çekti

Siyah konbiniyle göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu.

Neslihan Atagül’ün cesur tarzı dikkat çekti

Siyah pantolonu ile kombinlediği tarzı beğeni topladı.

Neslihan Atagül’ün cesur tarzı dikkat çekti

İşte Neslihan Atagül'ün siyah şıklığı...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA