Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Seda Sayan, sık sık sosyal medyanın gündemine geldiği estetik dokunuşlarına bir yenisini daha ekledi.
Seda Sayan, sık sık sosyal medyanın gündemine geldiği estetik dokunuşlarına bir yenisini daha ekledi.
Çenesine kontür yaptıran ünlü şarkıcı, o anların videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Estetik doktorunun "Bu nedir! Çok güzel oldu Çenesi yükseldi ve arkaya doğru uzadı.
Daha naif bir yüz ortaya çıktı" sözleriyle övgüler yağdırdığı Seda Sayan, "Rutün kontrollerimizdeyiz, rutin güzelleşme.
Valla çok güzel oldu. Bak, bak, bak... Kontüre bak" ifadelerini kullandı.
Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da genç bir görünüme sahip oldu.