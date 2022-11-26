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Haberler Magazin Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Yaptırdığı estetiklerle oldukça dikkat çeken ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, estetik dokunuşlarına bir yenisini daha ekledi. Çene kontürü yaptıran ünlü isim, o anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

26.11.2022, 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022, 16:12

Seda Sayan, sık sık sosyal medyanın gündemine geldiği estetik dokunuşlarına bir yenisini daha ekledi.

Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Çenesine kontür yaptıran ünlü şarkıcı, o anların videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Estetik doktorunun "Bu nedir! Çok güzel oldu Çenesi yükseldi ve arkaya doğru uzadı.

Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Daha naif bir yüz ortaya çıktı" sözleriyle övgüler yağdırdığı Seda Sayan, "Rutün kontrollerimizdeyiz, rutin güzelleşme.

Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Valla çok güzel oldu. Bak, bak, bak... Kontüre bak" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan estetiğine estetik kattı

Çenesindeki değişiklik ile Sayan daha da genç bir görünüme sahip oldu.

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