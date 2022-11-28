Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan’dan iyi haber geldi

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini üzen haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.
Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini üzen haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.
SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Çağlayan, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla da süreçle ilgili de bilgi vermişt
GÖSTERİLERİNE ARA VERECEK
Ünlü yapımcı, yaşadığı bu süreçte gösterilerine ve programlarına ara vereceğini de belirtti.
"KİTLENİN KANSERLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"
Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."
Gösterisini ertelemek zorunda kaldığını da söyleyen Çağlayan, "Ancak çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim" şeklinde bir açıklama yaparak hayranlarını ve sevenlerini konuyla ilgili bilgilendirdi.
Kansere yakalandığını açıklayan Armağan Çağlayan cephesinden güzel haber geldi. Çarşamba günü ameliyat masasına yatacağını açıklayan Armağan Çağlayan'dan yeni paylaşım geldi. Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, şunları yazdı:
"Selamlar … Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere …Herkese her şey için çooook teşekkürler… sevgiler …"