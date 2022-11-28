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Haberler Magazin Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Güzin Çorağan'dan kötü haber geldi. Bir döneme damgasını vurmuş olan Bizimkiler dizisinin Ulviye'si olarak hafızalara kazınan 79 yaşındaki Güzin Çorağan hayatını kaybetti.

28.11.2022, 09:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022, 09:25

Pek çok dizi ve filmde rol alan Güzin Çorağan hayata veda etti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Algöz, "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol alan Güzin Çorağan, geçirdiği rahatsızlıkların ardından eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

SANAT İLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk Sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde rol aldı. ÇASOD üyesiydi. 10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) en uygun diksiyonla canlandırdı.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

GÜZİN ÇORAĞAN'IN FİLMOGRAFİSİ

2009-2010 Hanımın Çiftliği - Meryem

2009 Hayatın Tuzu - Medine

2006 Karagümrük Yanıyor - Hacer

2005 Maskeli Beşler - Yetiştirme Yurdu Müdiresi

2004 Bütün Çocuklarım - Fahriye

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

1999 Duruşma - Necla

1993 Tatlı Betüş

1993 Yazlıkçılar

1991 İlk Aşk

1990 Benim Sinemalarım

1990 Madde 438

1989 Hiçbir Gece

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

1989 Karılar Koğuşu - Mahkum Sıdıka

1989-1997 Bizimkiler - Ulrike Ulviye

1988 Düttürü Dünya

1987 Afife Jale

1987 Selamsız Bandosu

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan hayatını kaybetti

1986 Yoksul

1986 Asiye Nasıl Kurtulur

1986 Milyarder - Rasim'in Eşi

1974 Askerin Dönüşü - Ayşe

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