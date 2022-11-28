  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü!

Ünlü şarkıcı Sıla'nın acı günü!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu 3 hafta önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Baba Şükrü Gençoğlu'ndan kötü haber geldi. Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28.11.2022, 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022, 14:21

Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sıla yıkıldı.

Ünlü şarkıcı Sıla’nın acı günü!

Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren ve İzmir'de hastaneye kaldırılan Şükrü Gençoğlu'nun tedavisi devam ediyordu.

Ünlü şarkıcı Sıla’nın acı günü!

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gençoğlu, hayatını kaybetti. Ailesine bağlılığıyla bilinen Sıla acı haberin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Ünlü şarkıcı Sıla’nın acı günü!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun en büyük destekçisi anne ve babasıydı...

Ünlü şarkıcı Sıla’nın acı günü!

KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim'de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Sıla’nın acı günü!

Konser öncesindeki ses provasına katılan babası ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck'i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" mesajını yazmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA