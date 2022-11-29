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Haberler Magazin Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

Sürpriz aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan ile yollarını ayıran meslektaşı Alp Navruz, Hazal Subaşı ile bir etkinlikte bir araya geldi. İddiaya göre ikili, etkinlikten sonra samimiyeti ilerletti ve yeni bir aşka yelken açtı.

29.11.2022, 14:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 14:25

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un evliliğe giden aşkının ani bitişi, gündem olmuştu. Hazal Subaşı, geçtiğimiz günlerde daha önce aşkı hiç tatmadığını açıklamıştı.

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

Aşktan yana şansı tutmayan Hazal Subaşı ve son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Alp Navruz arasında sürpriz yakınlaşma...

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

Takvim'in haberine göre; Rıza Kocaoğlu ile Subaşı'nın toksik hale gelen ilişkisi, Kocaoğlu'nun eski aşkı Eylül Su Sapan'a geri dönmesiyle noktalanmıştı.

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

Alp Navruz ise iddiaya göre bir yıldır beraber olduğu Ayça Ayşin Turan'a ihanet etmiş ve birbirlerine çok yakıştırılan ikili, yollarını ayırmıştı.

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

İhanet iddialarının ardından açıklama yapan yakışıklı oyuncu ise "Her ilişkide yaşanan sorunları yaşadık, karşılıklı konuşup ayrıldık" demişti.

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

ETKİNLİKTE YAKINLAŞTILAR

Her ikisi de yeni aşk arayan Hazal Subaşı ve Alp Navruz'un yakınlaşmasına ise bir derginin etkinliği vesile oldu.

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kutlamaya ayrı ayrı giden ikilinin burada samimi şekilde sohbet ettiği ve gece boyunca birlikte eğlendiği iddia edildi.

Alp Navruz ile Hazal Subaşı yeni bir aşka yelken mi açtı?

Sosyal medyadan birbirlerini takip eden, ikilinin o günden beri gizli gizli görüştüğü de magazin kulislerinde kulaktan kulağa yayıldı.

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