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Haberler Magazin Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi Ulviye olarak hafızalara kazınan Güzin Çorağan, 79 yaşında hayata veda etti. Ünlü isim, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

29.11.2022, 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 16:10

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde 79 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Güzin Çorağan'ın cenazesi toprağa verildi.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Çorağan'ın cenazesi, kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan Balıkesir’de son yolculuğuna uğurlandı

Çorağan, "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Almancı Davut'un eşi" rolüyle tanınıyordu.

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