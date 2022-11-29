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Haberler Magazin Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber!

Cem Yılmaz'a mahkemeden kötü haber!

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, oğlu için eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. İstinaf mahkemesinden Cem Yılmaz'a kötü haber geldi. Mahkeme, ödenen nafakanın 10 bin dolar olmasını hükmetti.

29.11.2022, 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 12:06

Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. İstinaf mahkemesi kararı bozarak 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti.

Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti.

Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber!

2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber!

NAFAKA AZALTMA DAVASI AÇMIŞTI

Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber!

DOLAR OLARAK ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı Gülay Erinan istinaf mahkemesine başvurdu.

Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber!

İstinaf mahkemesi, yaşam koşulları ve ödeme imkanını göz önünde bulundurarak davalı Ahu Yağtu'nun itirazını haklı buldu.

Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber!

İlk kararın kaldırılmasına karar veren İstinaf mahkemesi, müşterek çocuğun yararına döviz cinsinden 10 bin dolar ödenmesine karar verdi.

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