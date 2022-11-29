Cem Yılmaz’a mahkemeden kötü haber!

Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. İstinaf mahkemesi kararı bozarak 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti.
Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürünce, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi gelmişti. İstinaf mahkemesi kararı bozarak 10 bin dolar nafaka ödemesine hükmetti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti.
2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.
NAFAKA AZALTMA DAVASI AÇMIŞTI
Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istemiş ve 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.
DOLAR OLARAK ÖDEMEYE DEVAM EDECEK
Mahkemenin nafakayı 70 bin Türk lirasına indirmesinden sonra Ahu Yağtu'nun avukatı Gülay Erinan istinaf mahkemesine başvurdu.
İstinaf mahkemesi, yaşam koşulları ve ödeme imkanını göz önünde bulundurarak davalı Ahu Yağtu'nun itirazını haklı buldu.
İlk kararın kaldırılmasına karar veren İstinaf mahkemesi, müşterek çocuğun yararına döviz cinsinden 10 bin dolar ödenmesine karar verdi.