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Haberler Magazin Mustafa Ceceli'nin ailesine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altın çalındı

Mustafa Ceceli'nin ailesine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altın çalındı

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin ailesinin işlettiği İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına 4 şahıs girerek hırsızlık yaptı. Dakikalar içerisinde 2,5 milyon değerinde altın çalındığı öğrenildi.

DHA

29.11.2022, 16:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 16:46

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altın çalındı

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli'nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi.

Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altın çalındı

Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altın çalındı

Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altın çalındı

Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi.

Mustafa Ceceli’nin ailesine hırsızlık şoku! 2,5 milyon liralık altın çalındı

Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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