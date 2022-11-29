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Haberler Magazin Şarkıcı Sıla'nın babası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Sıla'nın babası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu 3 hafta önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Dün ise Şükrü Gençoğlu'ndan kötü haber geldi. 73 yaşındaki baba Gençoğlu, İzmir'de kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı.

İHA

29.11.2022, 17:05 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 17:06

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Şarkıcı Sıla’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Dün hayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şarkıcı Sıla’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı.

Şarkıcı Sıla’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı.

Şarkıcı Sıla’nın babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

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