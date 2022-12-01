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Haberler Magazin Ameliyat olan Armağan Çağlayan'dan ilk açıklama!

Ameliyat olan Armağan Çağlayan'dan ilk açıklama!

Televizyon yapımcısı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini oldukça üzmüştü. Ünlü yapımcı dün 4,5 saatlik bir ameliyat geçirdi ve sosyal medya hesabı üzerinden son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte ayrıntılar...

01.12.2022, 10:42 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 10:52

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu.

Ameliyat olan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama!

56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

Ameliyat olan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama!

Dün sabah saatlerinde bir operasyon geçiren ünlü yapımcı, sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ameliyat olan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama!

OPERASYONU 4,5 SAAT SÜRDÜ: KİTLE KANSER!

4,5 saat süren operasyonun ardından Çağlayan, hayranlarına son durumunu şu sözlerle anlattı: "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı."

Ameliyat olan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama!

"PATOLOJİDEN GELECEK SONUÇ BELİRLEYECEK"

Ayrıca Çağlayan, "Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacakları Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara'da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım ….Herkese sevgiler saygılar" ifadelerini kullandı.

Ameliyat olan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama!

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini üzen haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

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