Ameliyat olan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama!

OPERASYONU 4,5 SAAT SÜRDÜ: KİTLE KANSER!

4,5 saat süren operasyonun ardından Çağlayan, hayranlarına son durumunu şu sözlerle anlattı: "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı."