Ameliyat olan Armağan Çağlayan’dan ilk açıklama!

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu.
Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir paylaşımda bulundu.
56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.
Dün sabah saatlerinde bir operasyon geçiren ünlü yapımcı, sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
OPERASYONU 4,5 SAAT SÜRDÜ: KİTLE KANSER!
4,5 saat süren operasyonun ardından Çağlayan, hayranlarına son durumunu şu sözlerle anlattı: "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı."
"PATOLOJİDEN GELECEK SONUÇ BELİRLEYECEK"
Ayrıca Çağlayan, "Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacakları Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara'da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım ….Herkese sevgiler saygılar" ifadelerini kullandı.
Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini üzen haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.