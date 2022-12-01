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Haberler Magazin Gülben Ergen'den dikkat çeken nafaka açıklaması: Eski eşim...

Gülben Ergen'den dikkat çeken nafaka açıklaması: Eski eşim...

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir programa konuk olarak katıldı. Ergen, kendisine yöneltilen nafaka sorusuna, "Nafaka alan kadınları çok başarılı buluyorum." diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

01.12.2022, 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 12:00

Gülben Ergen, bir dönem sanat yönetmeni Mustafa Erdoğanile evli kalmış ve bu evliliğinden üç erkek çocuk sahibi olmuştu.

Gülben Ergen’den dikkat çeken nafaka açıklaması: Eski eşim...

Bir programa konuk olan Gülben Ergen'e, eski eşi Mustafa Erdoğan'dan nafaka alıp almadığı soruldu.

Gülben Ergen’den dikkat çeken nafaka açıklaması: Eski eşim...

Gülben Ergen daha önceleri bir paylaşımında, "Nafaka alan kadınlarımızı ayakta alkışlıyorum" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Gülben Ergen soruya karşılık şu açıklamayı yaptı...

Gülben Ergen’den dikkat çeken nafaka açıklaması: Eski eşim...

"Nafaka alan kadınları çok başarılı buluyorum. Bir kadın olarak hayıflandığım bir şey çünkü ben nafakasız boşandım. Çocuğu olmadan nafaka alan arkadaşlarım var. Bunun nasıl olduğunu aklım almıyor, helal olsun."

Gülben Ergen’den dikkat çeken nafaka açıklaması: Eski eşim...

"Gerçekten onları başarılı buluyorum. Bizim evliliğimiz aşk evliliğiydi. Aşk dolu geçti, aşk bitince de evlilik bitti. Biz paranın P'sini bile konuşmadık. Bu nafaka rakamlarını çok şaşırtıcı buluyorum."

Gülben Ergen’den dikkat çeken nafaka açıklaması: Eski eşim...

"Çocuklarımın babası, okul masraflarını ödüyor. Bu nafaka değil, benim elime değmeyen bir para."

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