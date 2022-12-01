Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

"DÜĞÜNDE OĞLUM VE GELİNİMDEN DAHA ÇOK EĞLENDİM"

Oğlunun evliliğiyle ilgili konuşan Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlatmıştı:"Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim."