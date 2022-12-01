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Haberler Magazin Oğlu Engincan Ural'ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can'dan yanıt!

Oğlu Engincan Ural'ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can'dan yanıt!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural'ın 9 Ekim'de görkemli bir törenle nikah masasına oturduğu Merve Kaya hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. 1,5 aylık evli olan çiçeği burnunda çiftin ayrılacağı konuşulmuştu. Anne Sibel Can'dan bu konuşulanlara karşılık fotoğraflı yanıt geldi.

01.12.2022, 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 09:39

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, 45 gün önce Merve Kaya ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

Söylentilerin ardından Sibel Can'dan paylaşım gecikmedi.

Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

SİBEL CAN'DAN FOTOĞRAFLI YANIT

30 yaşındaki Ural'ın eşi Merve Kaya'nı ihanetiyle sarsıldığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

45 günlük evlilikte boşanma kararı alındığı iddiasının ardından Sibel Can'dan beklenen paylaşım geldi.

Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

Instagram hesabından oğlu ve gelininin fotoğrafını paylaşan Can, nazar boncuğu ve gülen yüz emojisi koyarak boşanma iddiasını yalanladı.

Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

Engin Can Ural konuyla ilgili olarak"Bu haberlere sadece gülüyorum" dedi.

Oğlu Engincan Ural’ın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can’dan yanıt!

"DÜĞÜNDE OĞLUM VE GELİNİMDEN DAHA ÇOK EĞLENDİM"

Oğlunun evliliğiyle ilgili konuşan Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlatmıştı:"Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra, bir de kayınvalide duruyor. Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim."

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