Cüneyt Arkın’ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayata veda etmişti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayata veda etmişti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen hayranları Arkın'ı sık sık anmaya devam ediyor.
"ŞİMDİ HAYALLERE SARILIYORUM"
Vefatının ardından ailesinin kontrolüne geçen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan bir paylaşım ise yürekleri sızlattı.
Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.
İŞTE O PAYLAŞIM...
O paylaşıma yüzlerce beğeni ve yorum geldi.