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Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

Cüneyt Arkın'ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, usta oyuncunun sosyal medya hesabından görenleri duygulandıran bir paylaşımda bulundu. O paylaşıma yüzlerce yorum ve beğeni geldi.

02.12.2022, 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022, 09:28

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde 85 yaşında hayata veda etmişti. Birçok unutulmaz filme imza atan Arkın'ın vefatı, televizyon ve sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Cüneyt Arkın’ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

Vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen hayranları Arkın'ı sık sık anmaya devam ediyor.

Cüneyt Arkın’ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

"ŞİMDİ HAYALLERE SARILIYORUM"

Vefatının ardından ailesinin kontrolüne geçen Cüneyt Arkın'ın hesabından yapılan bir paylaşım ise yürekleri sızlattı.

Cüneyt Arkın’ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

Paylaşımda Cüneyt Arkın ve eşi Betül Arkın'ın bir karesine yer verilerek, Betül Arkın'ın ağzından "Şimdi hayallere sarılıyorum" denildi.

Cüneyt Arkın’ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

İŞTE O PAYLAŞIM...

Cüneyt Arkın’ın eşinden görenleri duygulandıran paylaşım!

O paylaşıma yüzlerce beğeni ve yorum geldi.

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