Burcu Kara ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı

42 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
42 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
Ünlü çift, önceki aylarda ikinci bebeklerini beklediklerini de açıklamıştı.
"MÜMKÜNSE YÜRÜYELİM"
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktini ailesiyle geçiren Kara, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali Çınar ile objektif karşısına geçmişti. Pazar günü rutinlerini anlatan ünlü isim, paylaşımına; "Pazar demek bizde hep park, bahçe, orman demek. Mutlaka bir temiz hava alalım, mümkünse yürüyelim. Ali varsa tabii her yolun sonu bir kaydırağa, bir salıncağa çıkıyor ama olsun. Şimdi eve dönüp ,yemek, ödev, çanta hazırlama vakti. Siz de nasıl Pazar günleri?" notunu düşmüştü.
İkinci kez anne olmak için gün sayan Burcu Kara'nın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Anne-oğulun pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
"EN SEVDİĞİM İKİLİ"
Heyecanı günden güne artan Burcu Kara, hamileliğinin 32'inci haftasından da fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Boğaz manzarasıyla poz veren ünlü oyuncu, yayınladığı karelere; "Hem güneş hem İstanbul, en sevdiğim ikili. Burada bir fotoğraf olmadan olmazdı. Hoş geldin 32. hafta" mesajını yazmıştı.
Takipçilerinden güzel oyuncuya, "Azıcık kaldı", "Ne kadar güzelsiniz", "Maşallah size", "Sağlıkla gelsin bebeğiniz" gibi yorumlar gelmişti.
OĞLUNA KAVUŞTU
Tüm bunların ardından Burcu Kara-Fırat Parlak çifti, heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Kara, Can ismini verdikleri oğlunun ayağını tuttuğu bir kareyi; "Can'ımız geldi" mesajıyla 882 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladı.
Başta Deniz Seki, Gonca Vuslateri, Ebru Akel ve Bengü gibi ünlü isimler olmak üzere; Kara'ya birçok takipçisinden iyi dileklerini ileten mesajlar geldi.
Sevenleri, Burcu Kara'nın fotoğrafına; "Hoş geldin Can. Sağlıkla, mutlulukla büyüsün. Upuzun bir ömrü olsun", "Maşallah Can'a. Hoş geldin bebek, sefalar getirdin" ve "Allah analı babalı büyütmeyi nasip etsin" gibi yorumlar yaptı.