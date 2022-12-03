Burcu Kara ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı

"MÜMKÜNSE YÜRÜYELİM"



Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktini ailesiyle geçiren Kara, geçtiğimiz aylarda oğlu Ali Çınar ile objektif karşısına geçmişti. Pazar günü rutinlerini anlatan ünlü isim, paylaşımına; "Pazar demek bizde hep park, bahçe, orman demek. Mutlaka bir temiz hava alalım, mümkünse yürüyelim. Ali varsa tabii her yolun sonu bir kaydırağa, bir salıncağa çıkıyor ama olsun. Şimdi eve dönüp ,yemek, ödev, çanta hazırlama vakti. Siz de nasıl Pazar günleri?" notunu düşmüştü.