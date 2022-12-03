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Haberler Magazin Oğuzhan Koç'tan Bakü'den dönen Demet Özdemir'e sürpriz!

Oğuzhan Koç'tan Bakü'den dönen Demet Özdemir'e sürpriz!

Geçtiğimiz aylarda Sarıyer'deki bir otelde görkemli bir törenle nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'den yeni bir paylaşım geldi. Oğuzhan Koç'un, Bakü'den dönen eşi Demet Özdemir'e hazırladığı romantik sürpriz sosyal medyada gündem oldu.

03.12.2022, 13:39 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022, 13:40

Bakü'ye giden 30 yaşındaki Demet Özdemir, geçtiğimiz akşam eve döndü. Oğuzhan Koç ise eşine çiçek göndererek güzel oyuncuya sürpriz yaptı.

Oğuzhan Koç’tan Bakü’den dönen Demet Özdemir’e sürpriz!

Eşinin gönderdiği, üzerinde "Eve hoş geldin azizim" yazan bir not bulunan çiçekleri 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafa Koç'u da etiketleyerek;

Oğuzhan Koç’tan Bakü’den dönen Demet Özdemir’e sürpriz!

"Karşılama hem rom, hem kom" mesajını yazdı.

Oğuzhan Koç’tan Bakü’den dönen Demet Özdemir’e sürpriz!

37 yaşındaki şarkıcı da Özdemir'in paylaşımını kendi hesabının hikayeler bölümünden kalp emojisiyle yayınladı.

Oğuzhan Koç’tan Bakü’den dönen Demet Özdemir’e sürpriz!

Ünlü çiftin romantik paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Oğuzhan Koç’tan Bakü’den dönen Demet Özdemir’e sürpriz!

İşte o paylaşım...

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